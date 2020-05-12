صحفية تُخرج ترامب عن طوعه..فماذا فعل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد المؤتمر الصحفي للرئيس دونالد ترامب، حول فيروس كورونا، سجالا بينه وبين مراسلة أمريكية من أصول آسيوية، دفعته إلى إنهاء الإيجاز،

في المؤتمر الذي عقده الرئيس الأمريكي مساء الإثنين، سألته ويجيان جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس" عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول بأن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وأكملت جيانغ سؤالها "ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة إليك منافسة عالمية في حين أن هناك أمريكيون يخسرون حياتهم كل يوم، ونحن لا نزال نرى يوميا المزيد من الإصابات؟".

فأجابها ترامب "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم"، مستطردا بنبرة غاضبة: "ربما يجب أن توجهي هذا السؤال إلى الصين. لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على إجابة غير عادية للغاية".





وبينما كان ترامب يعطي الإذن لصحفية أخرى لتسأل، عادت ويجيان جيانغ التي تعرّف عن نفسها بأنها من وست فيرجينيا ومولودة في الصين لتوجه استفسارا آخر له "سيدي، لماذا توجه إلي هذا الكلام بشكل خاص"، في إشارة لكونها من أصول آسيوية.

فرد عليها ترامب "أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل شخص قد يسأل سؤالا مشينا مثل هذا".

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ثم انتقل ترامب للمراسلة الأخرى ليعطيها السؤال، لكن جيانغ استمرت بطلب إجابة على تساؤلها، قبل أن ينتقل الرئيس إلى صحفية ثالثة فوجئت بإنهائه مؤتمره الصحفي بشكل مفاجئ ومغادرته بينما كانت تهم بطرح سؤالها.





وبعد الحادثة، جاء التضامن سريعا مع ويجيان على الإنترنت، حيث تصدّر الهاشتاج الخاص بها "ادعموا ويجيان جيانغ" موقع تويتر.

وغرّد الناشط والممثل الأمريكي من أصل آسيوي جورج تاكي قائلا "أنا أقف إلى جانب ويجيان جيانغ ضد نوبات غضب ترامب".

أما مراسلة "سي ان ان" آبريل ريان التي تعرضت سابقا لنوبات غضب ترامب فكتبت مخاطبة ويجيان "أهلا بك في النادي. هذا مثير للغثيان. إنها عاداته".

وغالبا ما اصطدم ترامب كلاميا مع المراسلين خلال مؤتمراته الصحفية اليومية حول فيروس كورونا.

وأمس الإثنين، تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم، وسط توقعات بارتفاعها بشدة خلال الأسابيع القادمة.