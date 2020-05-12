ليبيا ترحب بإدانة "الدول الخمس" للتدخل التركي

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية الإمارات ومصر واليونان وقبرص وفرنسا حول الانتهاكات والاختراقات التركية شرق المتوسط.



أكدت الخارجية، في بيان،أن تركيا تضرب كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية عرض الحائط.

وجددت الخارجية رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين تركيا وفايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة .





كما جددت الوزارة تأييدها الكامل للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس.

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وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الليبي أعلن هدنة إنسانية خلال شهر رمضان احتراما لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية، إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، والتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الإعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية.

الإثنين، أصدر وزراء خارجية الإمارات ومصر وفرنسا وقبرص واليونان، بيانا مشتركا لإدانة تحركات تركيا المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط.

وأعرب وزراء خارجية الدول الخمس عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية التركية المستمرة في شرق المتوسط.

وأدان الوزراء تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.