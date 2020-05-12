شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن خفضاً إضافياً طوعياً لإنتاج النفط في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن هيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً لشهر يونيو المقبل دعماً لجهود السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.



وأضاف في تصريحات وفقا للبيان أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يومياً في أبريل قامت الدولة دعماً لاتفاقية «أوبك بلس» بالالتزام بالحصة المقررة. والتخفيض الجديد هو فوق ما تعهدت الإمارات به بموجب اتفاق «أوبك بلس»، لتنضم بذلك إلى السعودية والكويت في الإعلان عن تخفيضات جديدة في إمدادات الخام.

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