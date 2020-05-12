محمد بن سلمان لـ"البرهان": نواصل السعي لرفع السودان من "قائمة الإرهاب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه، من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، استعراضا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين.

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كما أكد ولي العهد السعودي أن حرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

بدوره، عبر الفريق أول البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمنه واستقراره.

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أكد مؤخرا، أن الروابط التاريخية المتينة بين السعودية والسودان تجعل دعم السودان وشعبه أولوية ملحة، فقد كانت المملكة عبر تاريخ علاقتها ومازالت واحدة من أكبر الدول المانحة والداعمة للسودان، حيث قدمت ما يزيد على 1.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019.