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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: بنس أجرى "اختبار كورونا" ونتائجه سلبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن نائبه مايك بنس أجرى اختبار فيروس كورونا والنتائج جاءت سلبية.
وأضاف ترامب، خلال تغريدات على موقعه بتويتر، أنه:" لا أؤيد العودة للتفاوض مع الصين بشأن الاتفاق التجاري".
وفي وقت سابق الإثنين، نفى البيت الأبيض، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن مايك بنس، دخل في حجر صحي بعد تأكدت إصابة أحد مساعديه.
وقال ديفين أومالي، المتحدّث باسم نائب الرئيس الأمريكي، إنّ بنس سيتوجّه إلى العمل، كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس كورونا "سلبيّة".
والسبت الماضي، أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، وهي زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.
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