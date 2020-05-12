السعودية تفرض حظرا للتجوال على مدار الساعة في "بيش" لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

فرضت السلطات السعودية، الثلاثاء، حظرا للتجوال على مدار (24) ساعة يومياً في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إنه يسمح،في أضيق نطاق،للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرا يوميا

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كما يقتصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأشار المصدر، إلى أنه يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، موضحا أن الحظر لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي رقم 45942 والذي صدر منذ بداية الأزمة.

وشدد على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم بسبب كورونا.