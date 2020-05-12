سيف بن زايد: دولة الإمارات قادرة على العمل ما بعد "كورونا" بكفاءة وجاهزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، أن دولة الإمارات تفوقت في التعامل المتميز مع جميع الأزمات والظروف الاستثنائية وجعلت الإيجابية أساس العمل لتحقيق التنمية.



وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت جاهزة بكوادرها الوطنية قبل الأزمة، وبفضل الإيجابية التي زرعتها في أبناء الوطن والعمل بروح الفريق الواحد أصبحت قادرة على متابعة العمل والعبور إلى المستقبل وما بعد "كوفيد 19" بجاهزية أكبر وكفاءة عالية.

جاء ذلك في كلمته "عن بعد"، في اجتماع حكومة دولة الإمارات "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد -19" الذي ينظم في الفترة من 10 – 12 مايو/أيار.

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ويشارك في الاجتماع الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولين في أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب خبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أن توظف التجارب الناجحة والمخرجات التي تقدمها القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة عالمية لتعلم الحكومات ونقل الخبرات والتجارب الرائدة، في تعزيز مكانتها واستعدادها لجميع الظروف والأزمات.

وأضاف أنه في الوقت الذي كان هم الدول منصبا على ما يجري داخلها من تداعيات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وظفت الإمارات إمكاناتها ليس فقط لمساعدة العالقين من أبنائها خارج الحدود، بل ساعدت العالقين ومن تقطعت بهم السبل من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

ويهدف اجتماع حكومة دولة الإمارات إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وصياغة "استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19"، عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق على الأرض، تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.

ويشارك في جلساته التي تتناول 6 قطاعات رئيسية هي: الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة، الوزراء وعدد من الخبراء العالميين.