شكرا لقرائتكم كورونا قد يحد من لقاءات ترمب المباشرة مع نائبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أن يحد من اتصاله المباشر مع نائبه مايك بنس في الوقت الحالي، علما أنه أشار إلى أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له بنس جاءت سلبية.

وألمح ترمب الى وجود بنس حاليا في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه كايتي ميلر، من دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يفكر في الحد من اتصاله المباشر مع بنس "سوف أتحدث معه بهذا الشأن".

وأضاف "خلال فترة الحجر الصحي هذه، سوف نتحدث على الأرجح"، مضيفا "لم أره منذ ذلك الحين (...) بإمكاننا التحدث عبر الهاتف". ولفت إلى أن "نتيجة فحصه جاءت سلبية، لذا وجب علينا إدراك ذلك، إلا أنه يحتك بالكثير من الناس".

وخضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق مصادر رسمية الجمعة، في ثاني إصابة تسجل في البيت الأبيض بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن موكب ترمب.

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اجتماع سابق جمع الرئيس ترمب بنائبه مايك بنس

ارتداء كمامات بالبيت الأبيض

هذا وأصدر البيت الأبيض مذكرة الاثنين تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.

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ونفى ديفين أومالي المتحدث باسم بنس التقارير التي نشرت نهاية الأسبوع عن وجود نائب الرئيس في الحجر الصحي. وقال أومالي "نائب الرئيس بنس سيواصل اتباع نصائح الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وهو ليس في الحجر الصحي"، مضيفا "نتائج فحوص نائب الرئيس بنس تأتي سلبية يوميا".

وكانت وكالة "بلومبيرغ"، نقلت عن 3 أشخاص مطلعين، أن بنس عزل نفسه بعد تشخيص سكرتيره الصحافي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجد، على أنه مصاب بكوفيد19، حيث لم يحضر بنس، اجتماعا السبت مع الرئيس ترمب وكبار المسؤولين العسكريين، وفقا للوكالة، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن 3 من كبار مسؤولي الصحة من أعضاء خلية الأزمة أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

فيما قال رؤساء إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم سيعملون في الحجر الصحي، بينما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيمارس ما يسميه الحجر الصحي "المعدل".