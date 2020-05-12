رئيس بلدية كفرشيما نفى وجود اصابات بفيروس كورونا ضمن نطاق البلدة

نفى رئيس بلدية ​كفرشيما​ ​وسيم الرجي​ في بيان ما يتم تداوله عن ​اصابات​ ب​فيروس كورونا​ ضمن النطاق البلدي"، مؤكدا أن ​البلدية​ "تتابع بدقة ​حالات​ الحجر للوافدين من الخارج وفق التدابير المرعية"، مشيرا إلى أن "نتائج فحوص جميع الوافدين سلبية". إضغط للمزيد

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