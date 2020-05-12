دياب: في يوم التمريض العالمي ننحني تكريماً لملائكة الأرض

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في يوم التمريض العالمي، ننحني تكريماً لملائكة الأرض، ممرضات وممرضين، الذين يخوضون تحديات كبيرة بمواجهة وباء ​كورونا​، بالتعاون مع الجسم الطبي، والإداريين، والعاملين في مختلف المجالات"، مضيفا :"كونوا فخورين برسالتكم، لأننا فخورين بوجودكم معنا، درع وقاية ورعاية للمرضى والمصابين، بالأمس واليوم وغداً ودائماً.وردة بيضاء لكل ممرضة وممرّض لعلّنا نستطيع شكركم".

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