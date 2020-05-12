عبدالله: إصلاح مؤسسة الجمارك يجب أن تكون أولى الأولويات للحكومة

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "سؤال منطقي وبديهي، كيف نضبط المعابر الشرعية، والتهريب، والتهرب الجمركي ،ونحن نحتجز في سجن الطائفية و​المحاصصة​، مئات الخفراء الناجحين ،ومئات اخرين من المراقبين الكشافين؟"، معتبرا ان "إصلاح مؤسسة ​الجمارك​، يجب أن تكون أولى الأولويات للحكومة، وكفانا عجز"، مضيفا :"السلطة السياسية تعطل المؤسسة، غريب".

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