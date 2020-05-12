دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية قوات حفتر تُسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، ضمن استهداف القوات المسلحة الليبية للميليشيات الموالية لتركيا وحكومة الوفاق في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن الدفاعات الجوية للجيش الليبي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في عين زارة جنوب طرابلس، وفقا لما نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك» مساء أمس السبت.

وشن الجيش الليبي سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمع للإرهابيين المدعومين من تركيا والمرتزقه السوريين بمنطقة الهيشة الجديدة.

وبلغ عدد القتلى بين الميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا 268 بحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان.