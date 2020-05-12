اتحاد النقل الجوي يتوقع زيادة أسعار تذاكر الطيران من 43 إلى 54%

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أنه سينجم عن مطالب اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على الطائرات تأثر اقتصاديات شركات الطيران بشكل أساسي من خلال خفض عامل الحمولة القصوى إلى 62% وهو أقل بكثير من متوسط مستوى عامل الحمولة في القطاع والبالغ 77%، ومع عدد أقل من المقاعد المتوفرة، سترتفع تكاليف المقعد بشكل حاد، مقارنة بعام 2019، بما ينجم عنه ارتفاعاً كبيراً بأسعار تذاكر الطيران ما بين 43% و54% حسب المنطقة وذلك فقط لتغطية هذه التكاليف.

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