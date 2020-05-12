شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: الغش الإلكترونى يهدد المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن ظاهرة الغش الإلكترونى، وكيفية مواجهتها، خاصة وأن تجربة الامتحانات إلكترونيا تجربة جديدة، ولابد من الوقوف عليها حتى تكون إضافة للمنظومة التعليمية فى ظل الثورة التكنولوجية الحديثة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء فى المناهج أو المعلم أو جميع محاور المنظومة، وبعد أزمة فيروس كورونا الأخيرة، وكيف اعتمدت كافة الهيئات والقطاعات والوزارات فى العالم أجمع على الاعتماد على الإنترنت من أجل الحصول على الخدمات اللازمة وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى كافة الانشطة، مما يؤكد أن هذا النظام من الممكن أن يتم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المنظومة التعليمية خلال السنوات المقبلة، ولهذا لابد من آلية محددة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار النائب، إلى أن الغش الإلكترونى يعتمد على شقين الأول مرتبط بالثقافة العامة ووعى أولياء الأمور والطلاب، والشق الثانى ببعض المعلمين ممن يكون لهم دور فى مساعدة البعض على الإقبال على هذه الخطوة التى قد تؤثر على العملية التعليمية والتحصيل بشكل عام، مما يستوجب تضافر الجهود والعمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتغليظ عقوبة المتورطين فيها.

يذكر أن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أعلن إحالة معلم للشئون القانونية حاول تصوير ورقة امتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادى، للمساعدة على الغش الالكترونى، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق القوانين والضوابط التى تمنع الغش وتنفيذ العقوبات.