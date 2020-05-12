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مطالب برلمانية بانعقاد لجنة زراعة الأعضاء للتخفيف عن المرضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم انعقاد لجنة زراعة الأعضاء منذ فترة بداعى الأحداث الجارية، مما نتج عنه تأجيل علاج المرضى وعدم وجود توقيت محدد لذلك، وكانت النتيجة معاناة الكثير من المرضى وتهديد حياة بعضهم.

وطالب عضو مجلس النواب، إعادة النظر فى هذه القرار، لتخفيف معاناة المرضى، وعدم انتظار المجهول، مؤكدا أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة السابقة، وعلى وجه التحديد منذ التعامل مع أزمة فيروس ، والجهود الاستباقية والخطوات الاحترازية، وما تم من نتائج على أرض الواقع، وكانت النتيجة عدم تفشي الفيروس فى المجتمع، وهذا نتيجة الجهود والبنية التحتية المؤهلة لذلك.

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وأضاف عضو البرلمان، إلى أن أزمة فيروس كورونا تضرب العالم أجمع، ولكن على النقيض هناك مرضى أصحاب أمراض مزمنة يستلزمها تلقى العلاج اللازم، وفي ظل الخطة للاستفادة من البنية التحتية مرضى فيروس كورونا لابد أن يتم العمل بالتوازي على خطة للتخفيف عن أصحاب الأمراض المزمنة وتوفر مكان مناسب لهم لتقلى العلاج وعدم إغفالها.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.

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