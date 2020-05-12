شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتكثيف الحملات لإزالة الأسواق والمواقف العشوائية ومنع الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ونائب دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالتصدى للأسواق والمواقف العشوائية المنتشرة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنها تتسبب فى حالة من الفوضى والعشوائية فى الشارع.

وقال سليم، لـ"الخليج 365"، إن انتشار مواقف السرفيس وساحات الانتظار والأسواق العشوائية غير المرخصة دليل على وجود تقصير وإهمال فى المحليات، وعدم وجود رقابة حقيقية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول، مطالبا الأجهزة المعنية فى الوحدات المحلية بتحمل المسئولية والقيام بدورها فى التصدى لهذه التعديات والمخالفات، ومنع الفوضى فى الشارع.

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وشدد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات لإزالة الأسواق والمواقف العشوائية، أو الترخيص للضرورى منها الذى يحتاج إليه الناس، مع توفير أماكن بديلة وعدم السماح بالعشوائية.

وأضاف النائب محمد سليم، أن انتشار الأسواق والمواقف العشوائية فى الوحدات المحلية يرسخ للفوضى ويهدر العديد من الموارد المالية التى يمكن إدخالها للدولة، لأنها ليست مرخصة ولا تدفع رسوم وضرائب مثل الأنشطة الأخرى.