كورونا في 24 ساعة: انخفاض في مصر ومقترحات "الحظر في العيد" وسؤال يغضب ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم، عددًا من الأحداث المهمة المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار، الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات اليومية بكورونا المسجلة في مصر مقارنة بحصيلة اليوم السابق، وتصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن وصول عدد حالات الشفاء اليومي لما يقارب 100 حالة لأول مرة.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه تم تقديم مقترح بتطبيق حظر كلي شامل في آخر أسبوع من شهر رمضان وعيد الفطر، للقيادة السياسية التي تستطيع تقدير الموقف العام، واتخاذ القرارات المناسبة، فيما طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ قرارات حاسمة قبل حلول عيد الفطر، باتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذتها في عيد شم النسيم، وغلق كل الشواطئ والطرق المؤدية إليها، ومنع التنقل بين المحافظات.

وعالمياً، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي، بعد سؤال عن أسباب تزايد وفيات كورونا في بلاده، وغادر المؤتمر غاضبًا، كما ردت الصين على الاتهامات الأمريكية لها بمحاولة سرقة معلومات حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تتجه دول عديدة حول العالم، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد مرور ذروة المرض.

أما بالنسبة لآخر التطورات فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى لقاح للفيروس، فأعلنت السلطات الألمانية، أن العالم قد يتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل منتصف العام المقبل، أي بعد سنة واحدة من الآن، بينما قال رئيس وزراء بريطانيا إنه ربما لا نجد لقاحا على الإطلاق لكورونا، في حين كشف استشاري للأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عن التوصل إلى التركيب الجيني لكورونا وأن التجارب على اللقاحات ما زالت مستمرة ولم تصل إلى نتائج نهائية إيجابية.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي، أهم تلك الأخبار:

رئيس "مكافحة كورونا": عرضنا مقترحاً بتطبيق حظر كلي شامل في أسبوع عيد الفطر

قبل العيد.. وكيل "النواب" يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة للحد من "كورونا"

"رئيس مكافحة كورونا" يكشف دلالة انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس

لجنة مكافحة كورونا: "نخشى من أسبوع ما قبل العيد وتدافع المواطنين"

انخفاض ملحوظ.. الصحة: تسجيل 346 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا بعد نقاش حاد مع صحفيين بسبب كورونا: "اسألوا الصين"

بينهم ساويرس ورمضان.. "الصحة" تشكر شخصيات عامة وشركات لدعم مكافحة كورونا

"بنيبع الكيلو بخسارة".. مزارعو البطاطس: "إحنا أول ضحايا كورونا"

إغلاق وإقالة واستغاثة بوزيرة الصحة.. ماذا يحدث في المستشفى الجامعي بأسوان؟

وكيل الأزهر: 12 طالبًا في كل لجنة ثانوية.. وهذه خطتنا لمواجهة "كورونا" في الامتحانات

"بعد سنة".. ألمانيا تكشف الموعد المحتمل لإنتاج لقاح ضد كورونا

رئيس مدغشقر: اكتشفنا علاج لكورونا بالأعشاب والغرب لن يعترف به لأنه من إفريقيا

الصين ترد على اتهامها بمحاولة سرقة معلومات "لقاح كورونا": نقود العالم في البحوث​

علماء يكتشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس كورونا

وفاة مدرب مصري متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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الصحة العالمية: "توصلنا للتركيب الجيني لكورونا ولا علاج قبل عام من الآن"