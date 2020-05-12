"عمارات مخالفة ومش هشتكي".. تفاصيل أزمة محور سلمان الملاصق لعمارة الهرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أثارت صور تلاصق محور الملك سلمان بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة أثناء بناءه، بإحدى العقارات الموجودة بالمنطقة، حالة من الجدل، بعد أن انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي للصور، واصفين الأمر بـ"الكارثة".

من ناحيته، علق اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المالك للمشروع، على صور محور الملك سلمان والتي أظهرت ملاصقة الكوبري لبلكونات العمارات.

وقال نصار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الصورة تم أخذها من زوايا محددة تبين أن الكوبري ملاصق تمامًا للعمارات، لكن في الواقع يوجد مسافة بين البلكونات والكوبري.

وأكد نصار، أن أي مواطن مضار من تنفيذ الكوبري سيتم تعويضه من الدولة، بشرط أن يكون غير مخالف وغير معتد على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مواطن تقدم بشكوى حتى الأن.

وأكد أنه يتم التواصل مع الحي التابع لمحافظة الجيزة، لمعرفة إذا كانت العمارات مخالفة أم لا، كما سيتم دراسة التعامل معها، قائلًا: "هل الناس دي هتبقى منفذه العمارات بشكل سليم، وهتسكت".

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن أهالي المنطقة استفادو كثيرًا من تنفيذ هذا المحور، حيث تم تغيير جميع شبكات المياه والصرف، بالكامل.

"عمارات مخالفة"

من ناحية أخرى، قال مصدر من الشركة المنفذة للمشروع، إن العمارات مخالفة لخط التنظيم، حيث تم التعدي على حرم الطريق، الأمر الذي تسبب في اقتراب البلكونات من الكوبري.

وأضاف المصدر: "عمليات تنفيذ الكوبري تتم بشكل سليم، لكن تنفيذ العمارات بشكل مخالف بعد التعدي على حرم الطريق، ما تسبب في اقتراب الكوبري من البلكونات".

"مش هنشتكي"

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بينما قال محمد معوض صاحب العمارة الملاصقة لمحور الملك سلمان بمنطقة الهرم بالجيزة، إن العمارة ليست مخالفة، وأنه لم يتعدّ على حرمة الطريق.

وأكد معوض في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لن يتقدم بأي شكوى للجهات المسئولة، قائلًا: "ده مشروع قومي ومستحيل أعمل شكوى ضده".

وأوضح معوض أن قرب الكوبري من العمارات حدث في منطقة وسط البلد، حيث أصبحت الكباري ملاصقة للبلكونات، قائلًا إنه لم يتضرر أحد.

ويتم تنفيذ محور الملك سلمان (فوق مسار تغطية ترعة الزمر) بمحافظة الجيزة، لربط مناطق شمال و جنوب المحافظة و الوصول بالرحلات المرورية إلى وقت قصير، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمحور نحو 4.2 مليار جنيه.

ويهدف لحل العديد من المشكلات المرورية وإعادة توزيع الحركة، ويجري تنفيذه على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة، يتقاطع مع شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثين - خاتم المرسلين - الهرم - فيصل - محور صفط اللبن - جامعة الدولة العربية - ناهيا - محور 26 يوليو - مطار إمبابة).

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