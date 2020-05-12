محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
شهدت ليلة أمس الاثنين، وحتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعض بعضها في التقرير التالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر حدث ليلًا| مسئول بالصحة يتمنى تطبيق الحظر الشامل.. وحبس محام اعتدى على ضابط بالمنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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