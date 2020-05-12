"الأب عدى الأم و4 أطفال".. تفاصيل إصابة أسرة كاملة بـ"كورونا" في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ، خلال 24 ساعة ماضية، إصابة أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد، بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحليل "pcr" الخاص بهم.
وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ لـ"الخليج 365"، إن الأسرة التي أصيبت بفيروس كورونا، تقيم بمدينة دسوق، وبدأت مرحلة إصابتهم بالفيروس عندما تعرض رب الأسرة للأعراض، ما استدعى نقله إلى مستشفى حميات دسوق، وأخذت منه عينات لتحليلها، وأثبتت نتائجها إيجابية إصابته بالفيروس.
وأضاف المصدر، أنه بعد إصابته بساعات قليلة، جرى أخذ عينات من الزوجة و4 أطفال، وتبين إصابتهم بالفيروس، ما استدعى تجهيز أماكن في مستشفيات للعزل الصحي خارج المحافظة لنلقهم إليها ليتلقوا العلاج.
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