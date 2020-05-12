القبض على 9 أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 9 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل بقرية عرب جهينة بشبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة شبين القناطر، ببلاغ من الأهالي، بتضررهم من وجود أعمال حفر بمنزل "ه. م."، مقيم عرب جهينة بشبين القناطر، ظنًا منه بوجود آثار بتلك المنطقة.

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وأخطر اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وعلى الفور انتقل الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، لمكان الواقعة، وتبين وجود كمية هائلة من التراب في المنزل.

وألقي القبض على كلٍ من "ه. م" 39 عامًا، صاحب المنزل، و"م. ح" 21 عامًا، طالب، و"ح. م" 53 عامًا، سائق، و"و.م" 35 عامًا، و"م. ا" 20 عامًا، طالب، و"ش. م" 28 عامًا، و"ع. ح" 15 عامًا، و"ص. م" 17 عامًا، و"ت. م"، ربة منزل.

وعثر على حفرة، بأحد الغرف الكائنة بالمنزل المذكور، وبها أدوات تنقيب عن الآثار، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحفر تلك الحفرة ظنًا منهم بوجود آثار بتلك المنطقة، وجرى التحفظ على أدوات التنقيب والمتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ​