شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 5632 إصابة بكورونا و396 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس الاثنين تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و396 حالة وفاة بسبب المرض. وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 168331 إصابة مؤكدة بالفيروس وإجمالي الوفيات 11519 وفاة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 5632 إصابة بكورونا و396 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.