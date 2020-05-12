شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي... تونس لا إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثاني على التوالي . وأفادت الوزارة في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس استقر عند 1032 إصابة . وأضاف البيان، أن عدد الوفيات أستقر عند 45 وفاة، في مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 727 حالة .

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