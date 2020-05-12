مقتل 4 جنود في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

قتل 4 جنود على الأقل من قوات الأمن في هجوم شنه إرهابيون في مناطق مضطربة شمالي بوركينا فاسو.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة "فرانس برس"، إن إرهابيين نصبوا كمينا للجنود في قرية كانكانفوغول على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع النيجر في محافظة ياغا، ما أسفر عن مقتل أربعة فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين.

وأكد مصدر أمني آخر حصول الهجوم، مضيفا أن جهود السلطات تنصب الآن على محاولة العثور على الجنود المفقودين وتعقّب المهاجمين.

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وأشار إلى أن الجماعات المسلحة تنتقل من أحد جانبي الحدود إلى الآخر وتقوم بشن هجمات في بوركينا فاسو والنيجر.

وتشترك بوركينا فاسو في حدود مع مالي في شمال غرب البلاد، وإلى الشمال الشرقي تقع النيجر، وتقاتل الدول الثلاث تنظيمات إرهابية تتصدرها جماعة بوكو حرام منذ مدة طويلة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد أسفرت هجمات الإرهابيين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن مقتل نحو 4 آلاف شخص العام الماضي من بينهم 800 من بوركينا فاسو لوحدها.

ولم تتمكن قوات الأمن التي تفتقر إلى التدريب والمعدات في بوركينا فاسو من القضاء على الإرهابيين رغم المساعدة الخارجية خاصة من فرنسا التي تنشر 5100 جندي يشاركون في قوة لمكافحتهم في منطقة الساحل.