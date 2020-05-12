استقالة 2 من مستشاري جوايدو على خلفية اتهامات بمحاولة "غزو" فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو، الثلاثاء، استقالة اثنين من مستشاريه بعد توجيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اتهامات إليهما بالتورط فيما أطلقت عليه "محاولة غزو فاشلة" للبلاد بواسطة مرتزقة.



وقال بيان صادر عن مكتب جوايدو إن الخبير الاستراتيجي خوان خوسيه رندون والنائب سيرجيو فرغارا استقالا من مهامهما الاستشارية.

ويحاول جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه رئيسا عام 2018 في انتخابات ينظر إليها على أنها مزورة.

ويتمتع مادورو بدعم القوات المسلحة التي أحبطت محاولة "الغزو" من قبل مجموعة من المرتزقة قبل نحو أسبوع.

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وتم اعتقال 45 شخصاً لتورطهم هذه العملية الفاشلة التي تضمنت إنزال مسلحين يومي 3 و4 مايو/آيار الجاري على شاطئ ماكوتو، القريب من كاراكاس على الساحل الكاريبي.

وفي 3 الشهر الجاري، قتل ثمانية أشخاص كانوا يشاركون في المحاولة في اشتباكات مع القوات الفنزويلية.

ومن بين المعتقلين جنديان أمريكيان سابقان هما لوك دينمان (34 عاما) وآيرن بيري (41 عاما)، وجهت إليهما تهم "الإرهاب والتآمر وتجارة الأسلحة الحربية"، ويواجهان السجن 30 عاما في حال إدانتهما.