ترامب يؤكد لرئيس وزراء العراق الاهتمام بـ"هزيمة داعش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي اهتمام واشنطن المشترك مع بغداد بإلحاق "هزيمة دائمة" بحق تنظيم داعش.

جاء ذلك في اتصال أجراه الرئيس ترامب مع الكاظمي لتهنئته على موافقة مجلس النواب العراقي على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي، طبقا لبيان البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان، إن الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة.

وأضاف البيان أن الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة.

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ومنح مجلس النواب العراقي خلال جلسة عقدها، الخميس الماضي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر، وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا.

وحظي الكاظمي بدعم دولي وإقليمي مع إعلان تشكيل الحكومة التي تعثر تأليفها خلال الشهور الماضية منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي أواخر العام الماضي تحت ضغط الاحتجاجات.