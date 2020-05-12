هل يحد ترامب من لقاء بنس جراء إصابته بكورونا؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحد من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.



وألمح ترامب إلى وجود بنس حاليا في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه، كايتي ميلر، دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في الحد من اتصاله المباشر مع بنس قال "سوف أتحدث معه بهذا الشأن، مضيفا خلال فترة الحجر الصحي، سوف نتحدث على الأرجح، لم أره منذ ذلك الحين، وبامكاننا التحدث عبر الهاتف".

ولفت إلى أن "نتيجة فحصه جاءت سلبية، لذا وجب علينا إدراك ذلك، إلا أنه يحتك بالكثير من الناس"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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وخضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق مصادر رسمية، في ثاني إصابة تسجل في البيت الأبيض بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن موكب ترامب.

وأصدر البيت الأبيض مذكرة، الإثنين، تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.

ونفى ديفين أومالي، المتحدث باسم بنس، التقارير التي نشرت نهاية الأسبوع عن وجود نائب الرئيس في الحجر الصحي.

وقال أومالي إن :"نائب الرئيس بنس سيواصل اتباع نصائح الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وهو ليس في الحجر الصحي".

وأضاف أنه:"نتائج فحوص نائب الرئيس بنس تأتي سلبية يوميا".