الجيش الليبي يستهدف تجمعات المرتزقة شرقي طرابلس

استهدفت قوات الجيش الليبي، الإثنين، تجمعات المرتزقة السوريين، بمحور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن وحدات المدفعية بالجيش الليبي استهدفت تمركزا للمرتزقة السوريين بالقرب من منطقة النادي الدبلوماسي بمحور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

و أضاف الصابر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الضربة كانت دقيقة مما تسبب في انسحاب المليشيات من أغلب المناطق المجاورة للنادي الدبلوماسي الذي يتخده المرتزقة الأتراك غرفة عمليات متقدمة لهم.

وأشار الصابر إلى أن ضربات الجيش الليبي كانت دقيقة وموجعة وأنهكت المرتزقة الأتراك واستنزفت قدراتهم في محور عين زارة وتمكنت من القضاء على اغلب القيادات التركية فالمحور.

وأوضح أن الأوضاع الميدانية لمحور عين زارة ممتازة رغم إعادة الضخ للمرتزقة السوريين وعناصر تنظيم القاعدة من قبل النظام التركي.





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من جانبه، قال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات دقيقة وعنيفة على مواقع المليشيات في المنطقة الوسطى جنوب شرق مدينة مصراتة.

وأضاف أن محاور القتال على طول خطوط شهدت فصف مدفعي عنيف على مواقع القوات التركية في محور أبوقرين بالقرب من مصراتة.

وبدأ الجيش الوطني الليبي، السبت، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

كما أطلق الجيش الليبي الخميس عملية "طيور الأبابيل" الجوية ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".