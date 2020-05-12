شكرا لقرائتكم أقل من 900 وفاة بكورونا في أميركا.. وإصابة وحيدة بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت الولايات المتحدة 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 80,352، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 00:30 غرينتش الثلاثاء، فيما سجلت الصين حالة إصابة واحدة فحسب بكوفيد-19 في مسافر.

ويلي هذا التعداد حصيلة الأحد التي بلغت 776 وفاة، وهو أدنى عدد وفيات في يوم واحد منذ مارس، لكن هذا التراجع لا يبدد المخاوف حول أعداد الوفيات التي تستمر في التصاعد في بعض الولايات مع تخفيف إجراءات الحظر.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأفادت جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وصل إلى 1,346,723 حالة مؤكدة.

ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهدا تحريك عجلة الاقتصاد التي توقفت منذ أسابيع بسبب المرض، وذلك بتخفيف إجراءات العزل ورفع قيود الإغلاق تدريجيا، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت بعراقيل عديدة.

وتجاوزت الولايات المتحدة الاثنين عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.

من أميركا

وفي الصين، أفادت بيانات من لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، أن الصين سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 مايو انخفاضا من 17 في اليوم السابق.

Advertisements

وكانت الحالة الجديدة ما يسمى بـ"العدوى المستوردة" التي تشمل مسافرا قادما من الخارج. وفي اليوم السابق، سجلت الصين سبع حالات وافدة جديدة.

من الصين

وجرى تسجيل 15 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا غير المصحوبة بأعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 82,919 وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

ولليوم الـ27 تواليا، لم تسجل أي وفيات على المستوى الوطني، فيما تعود الحياة الى طبيعتها تدريجيا.

وعاد معظم الطلاب الى المدرسة في بكين الاثنين بعد أسابيع من السماح بعودة طلاب المراحل الثانوية الأخيرة فقط في العاصمة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية طالبت، الاثنين، الدول التي تفتح تدريجيا بالحذر الشديد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن رفع إجراءات العزل العام "ببطء وتدريجيا" أمر ضروري، مشيرا إلى أن القفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية وألمانيا أثارت مخاوف عالمية من موجة عدوى ثانية.