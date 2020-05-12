كنعان: جلسة لجنة المال فرصة لاقتراح بدائل في خطة الخطة

اعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "جلسة اللجنة لمناقشة خطة ​الحكومة​ ترتدي طابعاً استثنائياً إذ انها تجمع للمرة الأولى منذ فترة، ليس ​الكتل النيابية​ كافة والمستقلين فحسب، بل ​القطاع الخاص​ بهيئاته الاقتصادية و​جمعية المصارف​ و​مصرف لبنان​ للتعويض عن نقص التواصل معهم الذي عبّرت عنه هذه المؤسسات والهيئات"،

وفي حديث صحافي، رأى كنعان أن "هذه الجلسة هي فرصة لاقتراح بدائل خاصة على الجزء المتعلق بتقييم الخسائر وتصفيتها وبالودائع وحمايتها، وهذا ما يتم التحضير له من خلال الدينامية التي أحدثتها اللجنة المالية والمواكبة الواسعة لنقاشاتها".