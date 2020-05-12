جابر: الحل الوحيد امام لبنان هو إثبات مصداقيته

أشار النائب ياسين جابر إلى أنه "لا شك انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر مهم، ولكن اعتقد انه من الضروري والملح أن نعكس صورة معاكسة تماماً عن تلك الصوَر التي كانت سائدة في الماضي، صورة فيها إنجازات، وهنا واجب الحكومة بالشروع في الخطوات الاصلاحية الملموسة وتعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والطيران والاتصالات ومجلس ادارة كهرباء لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكل التعيينات الضرورية".
وفي حديث صحافي، شدد جابر على ضرورة استعادة الثقة التي هي الشرط الاساس، ثقة اللبنانيين وكذلك ثقة المجتمع الدولي، مؤكدا ان "الحل الوحيد امام لبنان هو إثبات مصداقيته، فمصداقيته بالارض، ولا ثقة خارجية به".
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