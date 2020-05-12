جابر: الحل الوحيد امام لبنان هو إثبات مصداقيته

أشار النائب ​ياسين جابر​ إلى أنه "لا شك انّ المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ أمر مهم، ولكن اعتقد انه من الضروري والملح أن نعكس صورة معاكسة تماماً عن تلك الصوَر التي كانت سائدة في الماضي، صورة فيها إنجازات، وهنا واجب ​الحكومة​ بالشروع في الخطوات الاصلاحية الملموسة وتعيين الهيئات الناظمة في ​الكهرباء​ والطيران و​الاتصالات​ ومجلس ادارة كهرباء ​لبنان​ ونواب حاكم ​مصرف لبنان​ ولجنة الرقابة على ​المصارف​ وكل ​التعيينات​ الضرورية".

وفي حديث صحافي، شدد جابر على ضرورة استعادة الثقة التي هي الشرط الاساس، ثقة اللبنانيين وكذلك ثقة ​المجتمع الدولي​، مؤكدا ان "الحل الوحيد امام لبنان هو إثبات مصداقيته، فمصداقيته بالارض، ولا ثقة خارجية به".