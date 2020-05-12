الجمهورية: الاجتماع الأول مع ممثلي صندوق النقد تم عبر الإنترنت وكان مريحا

علمت صحيفة "الجمهورية" أن الجولة من المفاوضات عقدت بعد ظهر امس عبر الانترنت، بين ممثلي ​صندوق النقد​ ووفد ​لبنان​ التي ترأسه وزير المال ​غازي وزني​ ومعه مسؤولان من ​وزارة المالية​ ورابع من ​مصرف لبنان​.

وكشفت مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع انه كان طويلاً، وكانت أجواؤه مريحة، وسيستكمل بهذه الطريقة في جولات لاحقة قد تستأنف في ​الساعات​ المقبلة. وفي الخلاصة كان ​النقاش​ جيداً، حيث جرى استعراض عام للوضع اللبناني، اضافة الى ما هو مطلوب ربطاً بالخطة التي أعدّتها ​الحكومة​.

وخلافاً لِما تردّد، اكدت المصادر انّ المفاوضات ستستمر على هذا المنوال عبر الانترنت، ما يعني ان لا زيارة لوفد صندوق النقد الى لبنان.