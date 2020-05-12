فيصل المقداد: لضرورة التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل الإنساني الحقيقي 

التقى نائب ​وزير الخارجية​ السوري ​فيصل المقداد​ الممثل الجديد ل​منظمة الصحة العالمية​ في ​سوريا​ اكجمال مختوموفا التي قدمت أوراق اعتمادها لنائب الوزير.

ورحب المقداد بالممثلة ​الجديدة​ متمنياً لها النجاح في مهمتها الجديدة ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين ​الحكومة السورية​ والمنظمة ولاسيما في ظل الظروف التي فرضها وباء ​كورونا​، مشيرا بهذا الصدد إلى الإجراءات الاحترازية الشاملة والصارمة التي انتهجتها الحكومة السورية والتي حالت دون انتشار هذا الوباء في سوريا.

وجدد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء إدانته الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تواصل ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفاؤها فرضها على سوريا متجاهلين أنها لا أخلاقية وغير إنسانية وتتناقض مع ميثاق ​الأمم المتحدة​ مطالبا برفع هذه الإجراءات لتمكين سورية والدول النامية الأخرى من مواجهة تداعيات وباء كورونا.

كما أكد المقداد ضرورة التزام منظمة الصحة العالمية بالعمل الإنساني الحقيقي والابتعاد عن كل أشكال التسييس.