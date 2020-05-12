مصدر للشرق الأوسط: نقيب الصرافين يتحمل مسؤولية أساسية في موضوع تفلّت الأسعار

كشفت مصادر متابعة لمسار التحقيقات المتعلقة بإرتفاع سعر صرف ​الدولار​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الملف بات متشعباً جداً، ويحتاج إلى مزيد من الخطوات السريعة التي تضبط تفلّت الدولار في السوق السوداء على حساب ​الليرة​، وانعكاس ذلك على الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والسلع الغذائية، وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني"، مشيرة الى أن "​القضاء​ يشتبه بتحمل نقيب الصرافين محمود مراد مسؤولية أساسية في موضوع تفلّت الأسعار، بالإضافة الى دور لشقيقه يحيى مراد الذي أوقف أول من أمس في تنشيط حركة الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد توقيف النقيب، حتى يظهر أن لا علاقة للصرافين بارتفاع سعر الصرف، ويفسّر على أن توقيف نقيب الصرافين ولّد ردة فعل عكسية".

وأكد مصدر قضائي للحصيفة أن "قرارات التوقيف التي تطال صرّافين ليست اعتباطية، بل تستند إلى تحقيقات وأدلة تثبت تورطهم في أزمة الدولار"، متعهداً بـ"تعقب وملاحقة المزيد من المتورطين في هذه الأفعال".

ورأى أنه "من غير المقبول أن يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة الإلكترونية التي حددها ​مصرف لبنان​ (3200 ليرة ل​سعر الدولار​)، وبين أسعار الصرافين المتداول (ما بين 4200 و4500 ليرة) فارقا يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفع مستوى التضخم وأفقد المواطن قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار"، موضحا أن "كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان بـ3200 ليرة للدولار"، مشيراً إلى أن "الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في ​بيروت​ وكلّ قصور ​العدل​ في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على ​السجن​ ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات".

