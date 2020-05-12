القرعاوي: إنجازاتكم حروب الغاء الآخر والغاء الطائف واليوم استكمال هدفكم بإلغاء الطائف

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد القرعاوي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "انجازات رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ العمرانية والإنمائية الحضارية بعد ​الطائف​، توسعة ​المطار​، بناء المجمع الجامعي، بناء شبكة ​المستشفيات الحكومية​، الأوتوسترادات، النهضة السياحية والاقتصادية، اعادة العلاقات العربية الجيدة، إنجازاتكم، حروب الغاء الآخر والغاء الطائف واليوم استكمال هدفكم بإلغاء الطائف". إضغط للمزيد

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