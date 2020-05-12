أعلن معهد روبرت كوخ الالماني عن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 116 وفاة، ووصلت الإصابات إلى 170508 حالة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 7533.
وكان المعهد، أعلن يوم أمس عن تسجيل 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، كاشفا أن نسبة تكاثر الفيروس الأساسية في البلاد، تجاوزت الرقم 1، وتمثّل هذه النسبة متوسط عدد الأشخاص الذين سينقل لهم شخص ثبتت إصابته بالفيروس، العدوى. ويعد تجاوز النسبة الرقم 1، مؤشرا على عودة الإصابات للتزايد.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت، تخفيفاً واسع النطاق للقيود المفروضة على مستوى البلاد، بعد محادثات مع قادة 16 ولاية ألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 116 وفاة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.