تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 116 وفاة في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الالماني عن تسجيل 930 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و 116 وفاة، ووصلت ​الإصابات​ إلى 170508 حالة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 7533.

وكان المعهد، أعلن يوم أمس عن تسجيل 357 إصابة و22 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​​ألمانيا​​، كاشفا أن نسبة تكاثر الفيروس الأساسية في البلاد، تجاوزت الرقم 1، وتمثّل هذه النسبة متوسط عدد الأشخاص الذين سينقل لهم شخص ثبتت إصابته بالفيروس، العدوى. ويعد تجاوز النسبة الرقم 1، مؤشرا على عودة الإصابات للتزايد.

وكانت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ قد أعلنت، تخفيفاً واسع النطاق للقيود المفروضة على مستوى البلاد، بعد محادثات مع قادة 16 ولاية ألمانية.