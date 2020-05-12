ديزني لاند في شنغهاي تستقبل الزائرين من جديد

فتحت مدينة ألعاب ديزني لاند في شنغهاي أبوابها أمام الزائرين بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا، وبحسب قرار الحكومة الصينية يسمح بإستقبال 24 ألف زائر فقط، وقد نفدت التذاكر المخصصة ليوم إعادة فتح المدينة أمام الزائرين.
وقد بدأ العمل في مدينة الألعاب بعد تقليل العدد المسموح به من الزائرين، وهو ما جاء عقب تراجع حالات الإصابة في الصين والبدء في تخفيف القيود على الحياة تدريجيا. فقد سجلت الصين 17 حالة إصابة جديدة الاثنين، وهي أكبر زيادة يومية منذ 28 نيسان. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 82918، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 4633.
والتزم العاملون والزائرون على السواء بارتداء الكمامات، والخضوع لاختبارات لقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي وإلى جانب إلغاء المسيرات الاستعراضية والألعاب النارية، ألغت المدينة الألعاب التفاعلية والعروض المسرحية المقامة في صالات مغلقة.
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