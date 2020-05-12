تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على ​الأمراض​ والوقاية منها، عن تسجيل 27 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10 آلاف و936 حالة,

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن البلاد سجلت أيضا حالتي وفاة لأول مرة منذ أربعة أيام ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة.

يذكر انه في غمرة رفع السلطات الصحية ب​كوريا الجنوبية​ تدابير الإغلاق "القاسية" التي أقرتها لمواجهة فيروس كورونا، تم الإبلاغ الجمعة عن عدوى جماعية، أعادت عداد "الذعر" من الفيروس إلى الصفر، وترتبط جميع الحالات المبلغ عنها بمريض قام بزيارة ملاه ليلية في منطقة إيتوان الشهيرة بسيول، قبل أيام من تحول البلاد للعمل بمفهوم "حجر صحي مع استمرار الحياة اليومية".

وتقدر السلطات عدد زائري الملاهي الليلية خلال وقت زيارة المريض بـ1,500 شخص. وذكرت أن المريض لم يضع كمامة واقية داخل الملهى.