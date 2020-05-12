تسجيل 1305 حالات إصابة جديدة بكورونا و108 حالات وفاة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 108 حالات وفاة جديدة.
ووفقا للإحصاء الرسمي فإن هذه الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36327 و3575 حالة وفاة.
وشهد العدد اليومي للوفيات تراجعا منذ يوم الخميس بعدما سجلت المكسيك أعلى عدد في يوم منذ بداية الأزمة وكان 257 وفاة.
يذكر أن مستشفيات في العاصمة المكسيكية بدات الأسبوع الماضي بالإحجام عن استقبال مرضى كوفيد-19 بعد امتلاء كثير من المشافي العامة والخاصة. لكن عدد الإصابات تراجع هذا الأسبوع بشكل ملحوظ.
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