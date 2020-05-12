ولي العهد السعودي يعد البرهان برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أفادت وكالة "واس" السعودية أن ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، تلقى اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​، ​عبد الفتاح البرهان​. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين.

وأكد بن سلمان أن "المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان ل​تحقيق​ تطلعات شعبه".

بدوره، أعرب البرهان عن اعتزاز بلاده "بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره".