ولي العهد السعودي يعد البرهان برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أفادت وكالة "واس" السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين.
وأكد بن سلمان أن "المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه".
بدوره، أعرب البرهان عن اعتزاز بلاده "بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره".
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