تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات ​الصين​ية أنها سجلت إصابة واحدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في مناطق البلاد، ووصل عدد ​الإصابات​ إلى 82919 حالة، وبقيت حصيلة ال​وفيات​ عند 4633.

كما سجلت ​لجنة الصحة​ الصينية 15 إصابة بدون أعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أنها لم ترصد وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان نائب ​وزير الخارجية​ الصيني يوي يوتشنغ، قد أكد الشهر الماضي إن بكين لم تخف أي معلومات عن فيروس كورونا، معربا عن أسفه لاستخدام بعض السياسيين أزمة الجائحة لتشويه سمعة الصين.