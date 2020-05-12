تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصينية أنها سجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق البلاد، ووصل عدد الإصابات إلى 82919 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 4633.
كما سجلت لجنة الصحة الصينية 15 إصابة بدون أعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أنها لم ترصد وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان نائب وزير الخارجية الصيني يوي يوتشنغ، قد أكد الشهر الماضي إن بكين لم تخف أي معلومات عن فيروس كورونا، معربا عن أسفه لاستخدام بعض السياسيين أزمة الجائحة لتشويه سمعة الصين.
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