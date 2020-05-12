AFP: مقتل أربعة جنود في هجوم شنه جهاديون في بوركينا فاسو

كشفت مصادر أمنية لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن "أربعة جنود على الأقل من ​بوركينا فاسو​ قتلوا في هجوم شنه جهاديون في مناطق مضطربة شمال البلاد"، موضحة أن "جهاديين نصبوا كمينا للجنود على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع ​النيجر​ في محافظة ياغا، ما أسفر عن مقتل أربعة فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين".

وأكد مصدر أمني آخر حصول الهجوم، مشيرا الى أن جهود السلطات تنصب الآن على محاولة العثور على الجنود المفقودين وتعقّب المهاجمين، مضيفا: "​الجماعات المسلحة​ تنتقل من أحد جانبي الحدود الى الآخر وتقوم بشن هجمات" في بوركينا فاسو والنيجر.