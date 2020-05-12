أعلنت وكيلة وزير الصحة في تشيلي، باولا دازا، عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 30 ألفا و63 شخصا، والوفيات 323 شخصا، موضحة أن "أكثر من 570 شخصا يُعالجون في وحدات الرعاية المركزة، و80 في حالة حرجة".
ويجعل هذا تشيلي رابع دولة من حيث عدد الإصابات في أميريكا اللاتينية بعد البرازيل وبيرو والمكسيك. وتم إرجاع المعدل المنخفض نسبيا لعدد الوفيات إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة مبكرة والاختبارات المكثفة، إلا أن زيادة عدد الإصابات يضع النظام الصحي حاليا تحت ضغط متزايد.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة تشيلي أعلنت أن حالات الإصابة بكورونا تخطت حاجز الـ30 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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