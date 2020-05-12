حكومة تشيلي أعلنت أن حالات الإصابة بكورونا تخطت حاجز الـ30 ألفاً

أعلنت وكيلة ​وزير الصحة​ في ​تشيلي​، باولا دازا، عدد ​حالات​ الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه ​فيروس كورونا​ المستجد بلغ 30 ألفا و63 شخصا، والوفيات 323 شخصا، موضحة أن "أكثر من 570 شخصا يُعالجون في وحدات الرعاية المركزة، و80 في حالة حرجة".

ويجعل هذا تشيلي رابع دولة من حيث عدد ​الإصابات​ في أميريكا اللاتينية بعد ​البرازيل​ وبيرو و​المكسيك​. وتم إرجاع المعدل المنخفض نسبيا لعدد الوفيات إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة مبكرة والاختبارات المكثفة، إلا أن زيادة عدد الإصابات يضع النظام الصحي حاليا تحت ضغط متزايد.