الصحة البرازيلية: 5632 إصابة جديدة بكورونا و396 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​البرازيل​ية عن تسجيل 5632 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد و396 حالة وفاة بسبب المرض. وبذلك بلغ إجمالي ​الإصابات​ في البرازيل الآن 168331 إصابة مؤكدة بالفيروس وإجمالي الوفيات 11519 وفاة. إضغط للمزيد

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