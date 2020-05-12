مصرع أربعة جنود في هجوم شنه جهاديون في بوركينا فاسو

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أبيدجان: أفادت مصادر أمنية لفرانس برس أن أربعة جنود على الأقل من بوركينا فاسو قتلوا في هجوم شنه جهاديون الإثنين في مناطق مضطربة شمال البلاد.

وقال مصدر أمني إن جهاديين نصبوا كمينًا للجنود على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع النيجر في محافظة ياغا، ما أسفر عن مقتل أربعة، فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين.

أكد مصدر أمني آخر حصول الهجوم، مضيفًا أن جهود السلطات تنصب الآن على محاولة العثور على الجنود المفقودين وتعقّب المهاجمين. أضاف "الجماعات المسلحة تنتقل من أحد جانبي الحدود الى الآخر وتقوم بشن هجمات" في بوركينا فاسو والنيجر.

وقال المصدران إن الهجوم وقع في قرية كانكانفوغول.

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تشارك بوركينا فاسو في قوة إقليمية إلى جانب مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد المجاورة لمحاربة تمرد إسلامي متطرف.

مع ذلك لم تتمكن القوات الأمنية في بوركينا فاسو من وضح حد للعنف على الرغم من المساعدة التي تقدمها فرنسا التي تنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي في المنطقة.

ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، خلفت الهجمات الجهادية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ما يقرب من 4 آلاف قتيل في العام الماضي، وتسببت بنزوح نحو 800 ألف شخص منذ عام 2015.