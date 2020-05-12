الولايات المتحدة تسجل أقل من 900 وفاة بكوفيد-19

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واشنطن: سجلت الولايات المتحدة 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد الى 80,352، وفق حصيلة لجامعة "جونز هوبكنز" حتى الساعة 8,30 مساء الاثنين (00,30 ت غ الثلاثاء).

ويلي هذا التعداد حصيلة الأحد التي بلغت 776 وفاة، وهو أدنى عدد وفيات في يوم واحد منذ آذار/مارس، لكن هذا التراجع لا يبدد المخاوف حول أعداد الوفيات التي تستمر في التصاعد في بعض الولايات مع تخفيف اجراءات الحظر.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وصل الى 1,346,723 حالة مؤكدة.



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