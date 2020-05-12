الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 80 ألف وفاة نتيجة كوفيد-19

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واشنطن: تجاوزت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.

والولايات المتحدة هي أكثر بلد متضرر من ناحية عدد الإصابات أيضا (مع الأخذ في الاعتبار عدد سكان البلد). وسجلت مدينة نيويورك لوحدها ربع الوفيات في البلاد (نحو 20 ألفا).

ويمكن أن تكون الحصيلة في نيويورك أقلّ من الواقع بعدة آلاف، وفق ما قالت الإثنين المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 103 آلاف وفاة بحلول 30 أيار/مايو، وفق 20 نموذج إحصاء وبائي وضعها باحثون في جامعة ماساتشوستس.

ولأول مرة منذ مطلع نيسان/أبريل، جاءت حصيلة الوباء الأحد تحت عتبة ألف وفاة، بتسجيل 776 وفاة خلال 24 ساعة، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. لكن لا يزال من المبكر الحسم إن كان هذا الانخفاض سيتواصل.

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وتراجع الوباء في نيويورك، لكن ظهرت بؤر جديدة على غرار منطقة العاصمة واشنطن.

وأفادت جونز هوبكنز أن عدد الإصابات في البلاد بلغ نحو مليون و340 ألفا، تعافى منهم نحو 216 ألفا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين من البيت الأبيض "طورنا قدرة فحص لا مثيل لها في العالم"، مشيرا إلى إنجاز "9 ملايين" اختبار في البلاد.

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