كورونا قد يدفع ترمب للحد من لقاءاته مع نائبه بنس

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، لكنه قد يحد من اتصاله المباشر معه في الوقت الحالي.

وألمح ترمب الى وجود بنس حاليا في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه كايتي ميلر، دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يفكر في الحد من اتصاله المباشر مع بنس "سوف أتحدث معه بهذا الشأن".

وأضاف "خلال فترة الحجر الصحي هذه، سوف نتحدث على الأرجح"، مضيفا "لم أره منذ ذلك الحين (...) بامكاننا التحدث عبر الهاتف".

ولفت الى أن "نتيجة فحصه جاءت سلبية، لذا وجب علينا إدراك ذلك، إلا أنه يحتك بالكثير من الناس".

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وخضعت كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق مصادر رسمية الجمعة، في ثاني إصابة تسجل في البيت الأبيض بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن موكب ترمب.

هذا وأصدر البيت الأبيض مذكرة الإثنين تفرض على جميع الموظفين ارتداء الكمامات خلال تواجدهم داخل الجناح الغربي، باستثناء عندما يكونون وراء مكاتبهم.

ونفى ديفين أومالي المتحدث باسم بنس التقارير التي نشرت نهاية الأسبوع عن وجود نائب الرئيس في الحجر الصحي.

وقال أومالي "نائب الرئيس بنس سيواصل اتباع نصائح الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وهو ليس في الحجر الصحي"، مضيفا "نتائج فحوص نائب الرئيس بنس تأتي سلبية يوميا".

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