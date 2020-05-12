الجيش الإيراني يعلن مقتل 19 بحّارًا بعد قصف سفينةٍ حربيّة عن طريق الخطأ

وكالات- أعلن الجيش الإيراني اليوم، الإثنين 11 ماي 2020، أن 19 شخصا قتلوا في "الحادث" الذي تعرّضت سفينة حربية فيه لضربة صاروخية صديقة خلال تدريبات في خليج عمان.

وجاء في بيان على موقع الجيش أنه "بعد ظهر الأحد، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرّضت سفينة الدعم الخفيفة كوناراك لحادث"، مضيفا أن "عدد الشهداء جرّاء هذا الحادث بلغ 19 كما أصيب 15 بجروح".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت الليلة الماضية بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود والضباط.

وتحدثت وسائل إعلام غربية عن وفاة ما لا يقل عن 40 من أفراد البحرية الإيرانية، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن 40 من أفراد البحرية في عداد المفقودين في الحادث، لتؤكد في وقت لاحق عن وفاة ما لا يقل عن 30 من أفراد البحرية.

وأشارت وكالة أنباء "فارس" إلى أن إستهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان.

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ووفقا لتقارير محلية إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إستهداف فرقاطة كوناراك بصاروخ أطلقته فرقاطة جماران يوم الأحد.

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

يذكر أن سفينة كوناراك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.