رئيس وزراء إيطاليا: "يمكننا قضاء الصيف في الشواطئ وليس في الحجر الصحي"

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه بإمكان المواطنين قضاء عطلة الصيف بالشواطئ أو الجبال بدل الحجر الصحي.

وفي حوار نشرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" المحلية، اليوم الأحد، قال كونتي إن "الأشهر المقبلة ستكون صعبة على الإيطاليين، لكن بمقدورهم قضاء عطلة الصيف بالشواطئ أوالجبال بدل الحجر الصحي".

وفي السياق، أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية في بيان، ارتفاع وفيات كورونا إلى 30 ألفا و560، إثر تسجيل 165 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 219 ألفا و70، والمتعافين إلى 105 آلاف و186.

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وأوضح أن معدل الوفيات الجديد هو الأقل بالبلاد منذ 9 مارس الماضي.

وواصل عدد المرضى بوحدات العناية المركزة الانخفاض، حيث بلغ 1027، بعدما كان 1034 السبت.

كما لفت البيان، إلى إجراء مليونين و565 ألفا و912 فحصا للكشف عن كورونا بعموم البلاد.

وسجلت منطقة "لومبارديا" (شمال)، الأكثر تضررا من الفيروس، 62 وفاة جديدة.